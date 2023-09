Cet évènement est passé Promenade en forêt « La route du bornage, dans les pas du peintre morétain Albert Moullé (1861-1940) » Cimetière de Gros Bois Moret-Loing-et-Orvanne Catégories d’Évènement: Moret-Loing-et-Orvanne

Organisée par les Amis de la Forêt de Fontainebleau et commentée par Dominique Horbez

Départ au cimetière – 49, rue de Gros Bois Moret-sur-Loing – 77250Moret-Loing-et-Orvanne. Participation gratuite mais sur réservation. Renseignements et inscriptions sur le site des A.F.F. https://www.aaff.fr

Le parcours comprend 5,5 km sans dénivelé. Durée : 2h.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

