Valorisation des tombes de célébrités Cimetière de Gros Bois Moret-Loing-et-Orvanne, 16 septembre 2023, Moret-Loing-et-Orvanne.

Valorisation des tombes de célébrités 16 et 17 septembre Cimetière de Gros Bois

Emplacement des tombes des célébrités (architecte, dessinateur de bandes-dessinées, écrivain, commissaire d’expositions internationales, peintres)

> Carrée A1 – Allée D – Emplacement 120 : Harriet Hallowell (1873-1943)

> Carrée A1 – Allée D – Emplacement 121 : Sara Tyson Hallowell (1846-1924)

> Carré A1 – Allée G – Emplacement 317 : Alfred Sisley (1839-1899)

> Carré A1 – Allée G – emplacement 319 : Eliza Pratt Greatorex (1819-1897) et ses deux filles Eleanor Greatorex (1854–1908) Kathleen Honora Greatorex (1851-1942)

> Carré B – Allée B – Emplacement 555 bis : Charles Henri Gaston Dagnac-Rivière (1864-1945)

> Carré B – Allée C – Emplacement 615 : Louis Oscar Bray (1859-1929) et son fils Albert Louis Bray (1884-1959)

> Carré B – Allée C – Emplacement 642 : Karl Cartier (né Charles-Adolphe Cartier) (1855-1925)

> Carré B – Allée E – Emplacement 761 : Maurice Martin (1894-1978)

> Carré C – Allée A – Emplacement 825 : Marcel Garnier (1890-1971)

> Carré C – Allée E – Emplacement 1042 : Georges-Frédéric Rötig (1873-1961)

> Carré C – Allée F – Emplacement 1096 : Prudent Pohl, dit Zanaroff (1885-1966)

> Carré D – Allée I – Emplacement 420 : Pierre Brochard (1921-2001).

Cimetière de Gros Bois 49 rue de Gros Bois 77250 Moret-sur-Loing. Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00