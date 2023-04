Visite guidée pour découvrir la symbolique funéraire : à la découverte d’un des deux cimetières de Genas Cimetière de Genas Genas Catégories d’Évènement: Genas

Visite guidée pour découvrir la symbolique funéraire : à la découverte d’un des deux cimetières de Genas Cimetière de Genas, 14 mai 2023, Genas. Visite guidée pour découvrir la symbolique funéraire : à la découverte d’un des deux cimetières de Genas Dimanche 14 mai, 15h30 Cimetière de Genas Entrée libre, limitée à 50 participants Le dimanche 14 mai à 15 heures 30, Annie Dargaud, Genassienne et membre de la Fédération du Patrimoine de l’Est Lyonnais, proposera une visite du cimetière de Genas. Cette visite guidée permettra aux participants de découvrir l’histoire de ce cimetière, ainsi que les symboles funéraires et les tombes remarquables qui y sont présents. Au cours de cette visite, Annie Dargaud présentera les différentes sections du cimetière, en expliquant les particularités de chacune d’entre elles. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les tombeaux des personnalités locales, les sépultures familiales et les monuments funéraires remarquables.

Le public pourra égalemnt découvrir la biodiversité du lieu, avec le Genas Club Nature. Cimetière de Genas rue du Château d’eau, 69740 Genas Genas 69740 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://genas.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T15:30:00+02:00 – 2023-05-14T17:30:00+02:00

