Centenaire de la mort de Pierre Colpin cimetière de Flers-Bourg, 10 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Centenaire de la mort de Pierre Colpin Vendredi 10 mars, 18h00 cimetière de Flers-Bourg Vendredi 10 mars 2023 à 18h, au cimetière de Flers-Bourg, Mémoire vivante, la Fédération nationale des amicales des chasseurs alpins, l’Usarg et la Ville vous invitent à la cérémonie organisée à l’occasion du centenaire du lieutenant Pierre Colpin, mort pour la France le 10 mars 1923 en Allemagne.

À 16h aura lieu l’inauguration de l’exposition au Château de Flers. cimetière de Flers-Bourg rue du Lieutenant-Colpin 59650 villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Flers-Bourg Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T18:00:00+01:00 – 2023-03-10T19:00:00+01:00

