Balade guidée : bien familier, le rouge-gorge ! Cimetière de Chaville route des Huit Bouteilles Chaville, 17 janvier 2024, Chaville.

Balade guidée : bien familier, le rouge-gorge ! Mercredi 17 janvier 2024, 14h00 Cimetière de Chaville route des Huit Bouteilles En accès libre, pas d’inscription nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T14:00:00+01:00 – 2024-01-17T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-17T14:00:00+01:00 – 2024-01-17T16:00:00+01:00

Proposée par la Maison de la Nature et de l’Arbre de Grand Paris Seine Ouest*, cette balade guidée vous invite à ouvrir l’œil pour apercevoir le rouge-gorge, une espèce sauvage familière du grand public et emblématique des jardins.

La sortie est en accès libre : pas besoin de s’inscrire. Rendez-vous mercredi 17 janvier 2024 à 14h au cimetière de Chaville, route des 8 Bouteilles.

*Le territoire de Grand Paris Seine Ouest rassemble 8 villes des Hauts-de-Seine : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray.

Un observatoire de la biodiversité pour recenser les rouges-gorges sur le territoire

De janvier à mars 2024, GPSO ouvre un observatoire participatif de la biodiversité dédié au rouge-gorge. Vous pourrez y indiquer où et quand vous avez aperçu un rouge-gorge. Vous participerez à enrichir les connaissances sur la faune et la flore du territoire.

Après l’écureuil roux de septembre à décembre 2023, le rouge-gorge est la deuxième espèce concernée par l’inventaire participatif proposé par GPSO.

Crédit photo : Nicolas DAVY

Cimetière de Chaville route des Huit Bouteilles Route des Huit Bouteilles, Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.seineouest.fr/vos-services/environnement/maison-de-la-nature-et-de-larbre »}, {« link »: « https://www.seineouest.fr/ecureuil-roux »}, {« link »: « https://www.nicolasdavy.fr/ »}]

Photo : Nicolas DAVY