Défilé des enfants de Bénouville et fleurissement des tombes anglaises au cimetière. Cimetière de Bénouville Bénouville, 1 décembre 2023, Bénouville.

Bénouville,Calvados

Défilé des enfants de Bénouville, de la mairie au cimetière, et fleurissement des tombes des soldats anglais au cimetière..

2024-06-06 11:15:00 fin : 2024-06-06 12:15:00. .

Cimetière de Bénouville Place du 4 Commando

Bénouville 14970 Calvados Normandie



Parade of Bénouville children from the town hall to the cemetery, and flowering of English soldiers’ graves in the cemetery.

Desfile de los niños de Bénouville, desde el ayuntamiento hasta el cementerio, y florecimiento de las tumbas de los soldados británicos en el cementerio.

Umzug der Kinder von Bénouville vom Rathaus zum Friedhof und Blumenkranz an den Gräbern der englischen Soldaten auf dem Friedhof.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Caen la Mer