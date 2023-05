à Beaune pour une visite guidée insolite. Cimetière de Beaune, L’Eglise, 13 mai 2023, Saint-Michel-de-Maurienne.

à Beaune pour une visite guidée insolite. 13 et 14 mai Cimetière de Beaune, L’Eglise Entrée libre

Les cimetières des hautes vallées savoyardes recèlent des trésors qui font que ce patrimoine funéraire a plus de choses à raconter qu’on ne le croit ! A Beaune, à 1200 m d’altitude, les images et les symboles qui appartiennent à notre mémoire collective se laisseront butiner de façon ludique, en compagnie d’une Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc.

Cimetière de Beaune, L’Eglise Beaune, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne Saint-Michel-de-Maurienne 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « anne.trib73@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33680383812 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0479568743 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

ANNE TRIBOUILLARD