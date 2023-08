Balade-Patrimoine au cimetière de bateaux de Quelmer à Saint-Malo Cimetière de bateaux de Quelmer Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Balade-Patrimoine au cimetière de bateaux de Quelmer à Saint-Malo

Dimanche 17 septembre, 16h30
Cimetière de bateaux de Quelmer

Rendez-vous sur le site de Quelmer. Prévoir bottes et équipements en fonction de la météo.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, L'Association pour le Développement des Recherches en Archéologie Maritime (Adramar) propose, en partenariat avec la médiathèque de Saint-Malo, une balade patrimoine afin de découvrir les enjeux de l'archéologie des cimetières de bateaux, l'historique du site de Quelmer et de présenter quelques épaves sur le site.

Cimetière de bateaux de Quelmer
107 Rue de la Passagère, 35400 Saint-Malo
Saint-Malo 35400 Quelmer – La Passagère
Ille-et-Vilaine
Bretagne
0299408566
https://adramar.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067799407438

Dans l'anse de Quelmer, à la pointe de la Passagère, une trentaine d'épaves jonchent le sol.

Datant du début du 20e siècle pour les plus anciennes, chacune raconte une part de l’histoire maritime de la Rance.

Parfois construits sans plan, sur gabarit, ces vestiges matériels s’inscrivent dans une tradition de construction navale aujourd’hui disparue et conservent la trace de la mémoire locale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

