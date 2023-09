Promenades-conférences à la découverte de Katherine Mansfield Cimetière d’Avon Avon, 16 septembre 2023, Avon.

Promenades-conférences à la découverte de Katherine Mansfield 16 et 17 septembre Cimetière d’Avon Sur inscription, 25 personnes max par créneau, possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs créneaux

• Samedi 16 septembre 10h30 découverte de la sépulture de Katherine Mansfield, cimetière d’Avon, rue du Souvenir

• Samedi 16 septembre 14h découverte pédestre du Rocher et du Carrefour Katherine Mansfield (parcours facile 4 km), rendez-vous face à l’entrée de la Station d’Ecologie Forestière, route de la Tour Denecourt (prévoir chaussures de marche)

• Dimanche 17 septembre à 11h30 visite du Temple du service funèbre de Katherine Mansfield, grille de l’église Réformée, 3 rue Béranger à Fontainebleau.

• Dimanche 17 septembre à 14h30 découverte du Prieuré des Basses Loges d’Avon, rendez-vous sur le parking Jacques Durand, face au Pavillon de l’Erable.

Le cimetière d'Avon se trouvait initialement autour de l'église Saint-Pierre. Sous Charles X, pour des raisons de place et de salubrité, il fut d'abord transféré au fond de la rue de Condé avant d'être installé en 1880 au bout du chemin des Bellingants au lieu-dit « les garennes d'Avon », où il se trouve actuellement.

