Villeneuve-d'Ascq Cérémonie du 1er novembre Cimetière d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, 1 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Cérémonie du 1er novembre Mercredi 1 novembre, 12h00 Cimetière d’Ascq Mercredi 1er novembre 2023 à 12h, à l’occasion de la Toussaint, le Maire et les élus fleuriront les tombes des Massacrés d’Ascq et le Monument aux Morts du Fort de Seclin. Des gerbes seront également déposées sur les tombes des anciens maires de la ville. Cimetière d’Ascq Rue Kléber 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

