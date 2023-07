« Le cimetière est aussi un patrimoine vivant » Cimetière Communal Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul.

« Le cimetière est aussi un patrimoine vivant » Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Cimetière Communal Entrée libre. Sans réservation.

Au sein d’un espace clos, 220 ans d’histoire s’offrent aux visiteurs, au fil des allées joliment imaginées et tracées au milieu du XIXe siècle.

Vous découvrirez un ensemble unique de constructions bordant une allée en forme de mandorle, ainsi que l’architecture vernaculaire ancestrale typique du XIXe et début XXe siècle. Vous rencontrerez les hommes et les femmes qui ont participé à la vie historique, artistique, économique et sociale de la ville de Bailleul.

Avec l’association Kerk Hof – Mémoire de pierre.

Cimetière Communal Rue des Soeurs Noires – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

