Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation Cimetière civil Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation Cimetière civil, 30 avril 2023, Senlis. Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation Dimanche 30 avril, 10h00 Cimetière civil Entrée libre et gratuite Cimetière civil 26 allée des soupirs 60300 Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T10:00:00+02:00 – 2023-04-30T11:30:00+02:00

2023-04-30T10:00:00+02:00 – 2023-04-30T11:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cimetière civil Adresse 26 allée des soupirs 60300 Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Cimetière civil Senlis

Cimetière civil Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation Cimetière civil 2023-04-30 was last modified: by Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation Cimetière civil Cimetière civil 30 avril 2023 Cimetière civil Senlis Senlis

Senlis Oise