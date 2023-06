Visite guidée d’un cimetière Cimetière central Mulhouse Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse Visite guidée d’un cimetière Cimetière central Mulhouse, 17 septembre 2023, Mulhouse. Visite guidée d’un cimetière Dimanche 17 septembre, 14h00 Cimetière central Parcours thématique sur les historiens et gens de lettres mulhousiens. Cimetière central 94 rue Lefebvre, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est 06 77 97 76 33 http://www.memoire-mulhousienne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 97 76 33 »}] Le cimetière central de Mulhouse héberge les sépultures de nombreuses personnalités ayant contribué à l’essor industriel de la ville. La croissance économique de Mulhouse a débuté en 1746 avec la production des Indiennes dans les premières manufactures artisanales. Au XVIIIe siècle, l’impulsion des grandes dynasties familiales permit à Mulhouse d’établir une solide réputation de cité industrielle. L’histoire de Mulhouse est étroitement liée à celle de ses cimetières, qui abritent de nombreuses sépultures remarquables. Suite à une initiative locale, le cimetière central, édifié en 1874 par l’architecte Jean-Baptiste Schacre, a été classé zone protégée (ZPPAUP), devenue Site Patrimonial Remarquable en 2016. L’Association Mémoire Mulhousienne, en partenariat avec la Ville de Mulhouse, conduit depuis 1994, avec l’aide de bénévoles, une mission de sauvegarde et de valorisation du patrimoine funéraire. Bus 15 et 22, parking gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

