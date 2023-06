Lecture de paysage depuis l’alpage de Miribel – Pays paysans paysages Cimetière Bogève, 17 juin 2023, Bogève.

Lecture de paysage depuis l’alpage de Miribel – Pays paysans paysages Samedi 17 juin, 09h30 Cimetière

Un alpage est une ressource économique indispensable de l’élevage de montagne et est aussi un patrimoine spécifique des paysages montagnards. Cette visite a pour objet de vous faire entrer dans l’histoire des lieux, dans sa géographie, son économie, ses paysages et de percevoir quelques bribes de la vie des alpagistes d’hier et d’aujourd’hui. Nulle part ailleurs, le trio pays, paysan, paysage n’apparaît aussi imbriqué, aussi évident. Il ne s’agit pas de cultiver une nostalgie romantique mais de décrypter le génie du lieu et ce qui sous-tend notre fascination.

Limiter les apports extérieurs à l’alpage, accepter la saisonnalité, gérer la pression touristique, celle des animaux sur l’herbe, mobiliser les acteurs locaux, ce contexte suppose de soumettre la transformation aux « valeurs » de l’alpage. Elle doit répondre aux attentes de l’époque et rester ancrée dans le rapport ancestral que l’homme a tissé avec ces lieux.

Cette visite vise à mieux comprendre et aimer ces sites et aux habitants de réfléchir aux mutations à venir.

Visite conduite par :

Joël Baud Grasset, président du CAUE de Haute-Savoie, administrateur de la SEA

Antoine Rouillon, ancien directeur de la SEA de Haute-Savoie, administrateur du CAUE

Cimetière 74250 Bogève Bogève 74250 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ilot-s.caue74.fr/visites/a-venir/alpage-de-miribel/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T09:30:00+02:00 – 2023-06-17T12:30:00+02:00

2023-06-17T09:30:00+02:00 – 2023-06-17T12:30:00+02:00

@CAUE 74