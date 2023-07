Visite guidée du cimetière ancien Cimetière ancien Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines Visite guidée du cimetière ancien Cimetière ancien Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye. Visite guidée du cimetière ancien Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Cimetière ancien Sur inscription Visite guidée : historique des cimetières de la Ville, présentation du patrimoine bâti remarquable et cheminement vers les tombes de personnalités.

Durée : 1 heure Cimetière ancien 78 bis Rue Léon Désoyer 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

