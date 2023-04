Visite guidée du cimetière Cimetière Americain de la Somme à Bony Bony Catégories d’évènement: Aisne

Visite guidée du cimetière 12 – 14 mai Cimetière Americain de la Somme à Bony, 12 mai 2023, Bony. Visite guidée du cimetière 12 – 14 mai Cimetière Americain de la Somme à Bony Entrée libre Ce cimetière est un cimetière régional. Cette visite guidée s'attachera à montrer la signification des symboles, tels que les sculptures, les bronzes et l'architecture de ce cimetière américain de la Première Guerre mondiale. Il est expliqué pourquoi les décisions de conceptions particulières ont été prises et l'importance que chaque symbole porte dans la représentation de ceux qui sont tombés sur les champs de bataille de cette région pendant la Première Guerre mondiale. Cimetière Americain de la Somme à Bony D57 02420 Bony Bony 02420 Aisne Hauts-de-France

2023-05-12T10:00:00+02:00 – 2023-05-12T16:30:00+02:00

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T16:30:00+02:00 Eryth ZECHER per L’American Battle Monuments Commission

