La tornade cubaine Avec son mélange de funk, de musique afro-cubaine et de rythmes africains, Cimafunk s’est imposé comme la nouvelle sensation musicale venue de Cuba. Chanteur, compositeur et producteur qui s’est baptisé Cimafunk (contraction de Cimarron, noir marron, et funk) a accompli une véritable révolution dans le panorama musical cubain. Avec sa fusion musicale à haute énergie et un groupe incandescent, cette bête de scène absolue a mis le feu aux clubs mythiques de son pays, avant d’exploser désormais sur les scènes du monde entier, de l’Amérique latine aux États-Unis et à l’Europe. Son premier album, avec aux manettes le producteur Jack Splash (Kendrick Lamar, Alicia Keys, Solange) a fait une entrée fracassante sur la scène cubaine en 2018 avec son titre phare « Me Voy » (3 millions de vues sur Youtube), Cimafunk revient avec un nouvel album : « El Alimento » ! Un nouvel opus qualifié d’intrépide, qui ne manquera pas de nous faire danser ! Cimafunk expérimente et ne recule devant aucune association musicale pourvu que le groove prenne possession irrésistiblement des corps ! Ses concerts électriques ont conquis de La Havane à Paris et l’ont menés à jouer dans des salles mythiques de Cuba, comme la Fábrica de Arte Cubano, El Sauce ou encore La Tropical. Concerts -> Autre concert New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20211110-5387-cimafunk.html Concerts -> Autre concert Musique

