GALA DE MAGIE

2023-04-15 – 2023-04-15

SAMEDI 15 AVRIL 2023

Un spectacle de magie participatif et familial. Les Magiciens de Lorraine vont vous faire découvrir leurs talents et vous emmener dans le monde extraordinaire de l’illusion. Magie intéractive, mentalisme et grandes illusions sont au programme de ce spectacle

De plus les enfants de l’école de magie accompagnés de magiciens confirmés vous présenteront à l’accueil des tours de magie de proximité

CILM de Laxou – 23 rue de la Meuse

(info et réservation à cerclemagiquedelorraine@gmail.com – réservation sur Hello Asso ou paiement par chèque possible – nous contacter)

https://www.helloasso.com/associations/cercle-magique-de-lorraine/evenements/gala-15-avril

+33 6 62 39 85 67

photo libre de droit / composition Affiche Frédéric DENIS

