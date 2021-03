Perche en Nocé Perche en Nocé Orne, Perche en Nocé CILKA – Exposition Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

CILKA – Exposition, 20 mars 2021-20 mars 2021, Perche en Nocé. CILKA – Exposition 2021-03-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-05-16 18:00:00 18:00:00 Nocé 9 Rue Saint-martin

Perche en Nocé Orne Photographies d’URSS d’Irène Jonas. À découvrir à la Pocket Galerie d’Art Culture & Co au 9 rue St Martin à Nocé. Ouverte du vendredi au dimanche de 14h à 18h. Photographies d’URSS d’Irène Jonas. À découvrir à la Pocket Galerie d’Art Culture & Co au 9 rue St Martin à Nocé. Ouverte du vendredi au dimanche de 14h à 18h. https://www.lechampdesimpossibles.com/ Photographies d’URSS d’Irène Jonas. À découvrir à la Pocket Galerie d’Art Culture & Co au 9 rue St Martin à Nocé. Ouverte du vendredi au dimanche de 14h à 18h. Photographies d’URSS d’Irène Jonas. À découvrir à la Pocket Galerie d’Art Culture & Co au 9 rue St Martin à Nocé. Ouverte du vendredi au dimanche de 14h à 18h.

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Nocé 9 Rue Saint-martin Ville Perche en Nocé