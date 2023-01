ENNOBLISSEMENT TEXTILE : de la fibre à l’étoffe CILFIL Couture retouche coupons vêtements Orbigny Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Visite de l'atelier et découverte des fibres dans le textile. Le textile est un vaste monde. Vous pourrez découvrir plusieurs fibres connues ou non, depuis le coton vers les acryliques, et d'autres qui sont issues du developpement durable…

Venez découvrir plusieurs techniques de l’ennoblissement pratiquées à l’atelier. Atelier de tissage Sur réservation

Tissage de vieux jean’s (apporter si possible) à transformer en ceinture. Ce sera l’occasion de prolonger la vie de ce textile et de contribuer à la santé de la planète.

Découverte du tissage et de quelques points de couture. Pose de boucles de ceinture.

ou initiation gratuite aux autres techniques : crochet, tricot, tissage

Créneaux à réserver :

Chaque jour : de 14 heures à 15h30

Téléphone 0613903306

Mail : verna.cecile@bbox.fr

participation de 5.00€ pour la boucle de ceinturon (gartuite si les fournitures sont apportées)

