Partir à l’étranger : toutes les idées ! CIJ Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Partir à l’étranger : toutes les idées ! CIJ Niort, 7 décembre 2022, Niort. Partir à l’étranger : toutes les idées ! Mercredi 7 décembre, 14h00 CIJ Niort

Gratuit sur inscription

Découvre toutes les idées pour partir à l’étranger dans cet atelier organisé par Info Jeunes Niort. CIJ Niort 4 rue François Viète, 79000 Niort Le Clou-Bouchet Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.mission-locale-sud79.fr/cij/ »}, {« link »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=93675 »}] Quels sont les dispositifs existants pour partir à l’étranger ?

Qu’est-ce qu’on y fait ? Pour quelle durée ?

Comment s’inscrire ? A quel âge ? On te dit tout le mercredi 7 décembre de 14h à 15h30 à Info Jeunes Niort. Partir à l’étranger : toutes les idées ! (à partir de 16 ans). Inscription en ligne ou par téléphone au 05 49 17 50 53.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T14:00:00+01:00

2022-12-07T15:30:00+01:00 CIJ Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu CIJ Niort Adresse 4 rue François Viète, 79000 Niort Le Clou-Bouchet Ville Niort lieuville CIJ Niort Niort Departement Deux-Sèvres

CIJ Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Partir à l’étranger : toutes les idées ! CIJ Niort 2022-12-07 was last modified: by Partir à l’étranger : toutes les idées ! CIJ Niort CIJ Niort 7 décembre 2022 CIJ Niort Niort Niort

Niort Deux-Sèvres