Aide aux Choix Professionnels CIJ Angoulême Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente Aide aux Choix Professionnels CIJ Angoulême Angoulême, 18 octobre 2023, Angoulême. Aide aux Choix Professionnels 18 octobre – 13 décembre, les mercredis CIJ Angoulême Tout public – Gratuit – sur inscription Ateliers d’orientation et d’Aide aux Choix Professionnels à l’aide des logicilels ParcouréO : Inforizon : pour découvrir les métiers à partir de ses intérêts ;

: pour découvrir les métiers à partir de ses intérêts ; Pass’avenir : pour construire son projet professionnel ;

Tansférence : pour identifier ses compétences et les traduire en métiers. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous les publics. CIJ Angoulême place du champ de mars 16000 ANGOULEME Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip-angoumois@info-jeunesse16.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 69 59 45 07 »}] [{« link »: « https://www.fondation-jae.org/orientation-college-lycee-enseignement-superieur/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T16:00:00+02:00

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T16:00:00+01:00 Explorerlespossibles eripangoumois Aide aux Choix Professionnels Détails Catégories d’Évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu CIJ Angoulême Adresse place du champ de mars 16000 ANGOULEME Ville Angoulême Departement Charente Lieu Ville CIJ Angoulême Angoulême latitude longitude 45.649181;0.162078

CIJ Angoulême Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/