Charente SPEED DATING BABY SITTING / ANIMATION CIJ Angoulême Angoulême, 9 septembre 2023, Angoulême. SPEED DATING BABY SITTING / ANIMATION Samedi 9 septembre, 15h00 CIJ Angoulême Entrée libre – Gratuit Sur le principe des soirées « speed dating », parents / centres de loisirs et jeunes candidats pourront échanger lors d’entretiens express. Une rencontre qui privilégie le contact direct, dans un souci de rapidité et d’efficacité. CIJ Angoulême place du champ de mars 16000 ANGOULEME Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip-angoumois@info-jeunesse16.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

