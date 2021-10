Paris Le Louxor - Palais du Cinéma île de France, Paris CIiné-concert 3 burlesques au Louxor Le Louxor – Palais du Cinéma Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CIiné-concert 3 burlesques au Louxor Le Louxor – Palais du Cinéma, 10 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 10 octobre 2021

de 11h à 12h

payant

Dans le cadre du centenaire du Palais du Cinéma, un ciné concert composé de trois courts-métrages (Chaplin, Buster Keaton et Laurel et Hardy) a lieu au Louxor le dimanche 10 octobre à 11h. Avec Nicolas Worms au piano. Ciné-concert composé de trois courts-métrages : CHARLOT PATINE

De Charles Chaplin 24 min – USA – 1916 Monté sur ses patins à roulettes, Charlot, reconverti en serveur de choc, provoque des catastrophes en chaîne. FRIGO DEMENAGEUR

De Edward F. Cline, Buster Keaton 18 min – USA – 1922 Frigo, le personnage interprété par Buster Keaton, est poursuivi par une horde de 200 policiers. Cette scène préfigure celles de Fiancées en folie et Ma vache et moi. LA BATAILLE DU SIECLE

De Clyde Bruckman 11 min – USA – 1927 Hardy est l’entraîneur de Laurel, boxeur malingre et sans avenir. Afin de rentrer dans ses frais, Hardy organise une escroquerie sans grande envergure : il contracte une assurance pour son poulain et envisage de le faire glisser sur une peau de banane afin d’encaisser le magot. Spectacles -> Projection Le Louxor – Palais du Cinéma 170 Boulevard Magenta Paris 75010

2, 4 : Barbès-Rochechouart (22m) 2 : Anvers (403m)

Contact :Cinema Louxor 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/ https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://twitter.com/Cinema_Louxor?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Spectacles -> Projection Cinéma

