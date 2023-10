Marche Rose CIEUTAT Cieutat, 21 octobre 2023, Cieutat.

Cieutat,Hautes-Pyrénées

Marche familiale de 7km

Pour aider la recherche contre le cancer

Départ 10H de la salle des fêtes.

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 . .

CIEUTAT salle des fêtes

Cieutat 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



7km family walk

In aid of cancer research

Departure 10am from the village hall

Caminata familiar de 7 km

A beneficio de la investigación contra el cáncer

Salida a las 10 de la mañana desde el ayuntamiento

Familienwanderung von 7 km

Um die Krebsforschung zu unterstützen

Start 10H von der Festhalle

