Chantier nature Cieurac, 29 juillet 2023, Cieurac.

Cieurac,Lot

C’est l’été et il y a du travail de gestion conservatoire de milieux naturels !

La pelouse sèche et la prairie sèche sont des milieux emblématiques du Lot et la faune et la flore inféodées à ces milieux est remarquable.

Les animations biodiversité sont menées par Magali Constant et font parties du projet “Mobilisation citoyenne pour la biodiversité” mené par l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Occitanie. “La science, la nature et nous” de Carrefour des Sciences et des Arts, est un projet soutenu par la Fondation Groupe EDF (Prix coup de cœur de la catégorie Environnement de l’AAP Occitanie).

Sur inscription..

2023-07-29 08:30:00 fin : 2023-07-29 11:30:00. EUR.

Cieurac 46230 Lot Occitanie



It?s summer and there?s a lot of conservation work to be done!

Dry grasslands and meadows are emblematic of the Lot region, and the flora and fauna associated with them are remarkable.

The biodiversity activities are led by Magali Constant and are part of the « Mobilisation citoyenne pour la biodiversité » project run by the Agence Régionale de la Biodiversité d?Occitanie. Carrefour des Sciences et des Arts’ « La science, la nature et nous » is a project supported by the EDF Group Foundation (Prix coup de c?ur in the Environment category of the AAP Occitanie).

Registration required.

¡Es verano y hay que hacer trabajos de conservación en entornos naturales!

Los pastizales secos y las praderas son hábitats emblemáticos del Lot, y la flora y fauna asociadas a ellos son notables.

Las actividades sobre biodiversidad están dirigidas por Magali Constant y se inscriben en el marco del proyecto « Mobilisation citoyenne pour la biodiversité » de la Agence Régionale de la Biodiversité d’Occitanie. « La science, la nature et nous » del Carrefour des Sciences et des Arts es un proyecto apoyado por la Fundación del Grupo EDF (Prix coup de cœur en la categoría Medio Ambiente de la AAP Occitanie).

Inscripción obligatoria.

Es ist Sommer und es gibt Arbeit für das Naturschutzmanagement!

Trockenrasen und Trockenwiesen sind emblematische Lebensräume im Lot und die an diese Lebensräume gebundene Fauna und Flora ist bemerkenswert.

Die Veranstaltungen zur Biodiversität werden von Magali Constant geleitet und sind Teil des Projekts « Mobilisation citoyenne pour la biodiversité » (Bürgermobilisierung für die Biodiversität), das von der Agence Régionale de la Biodiversité d’Occitanie geleitet wird. Das Projekt « La science, la nature et nous » von Carrefour des Sciences et des Arts wird von der Fondation Groupe EDF unterstützt (Prix coup de c?ur in der Kategorie Umwelt der AAP Occitanie).

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Cahors – Vallée du Lot