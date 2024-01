Veillées vigneronnes au Château de Haute-Serre Route du Vignoble Cieurac, jeudi 22 février 2024.

Veillées vigneronnes au Château de Haute-Serre Route du Vignoble Cieurac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:00:00

fin : 2024-02-22

Deux soirées conviviales à la lueur des bougies dans le chaleureux chai de pierre blondes du Château de Haute-Serre. Un concert live, des vins à déguster et des mets gourmands et truffés à partager.. ! Dès 19h30, on se réchauffe le cœur, le corps et l’esprit entre collègues ou entre amis…!

0 EUR.

Route du Vignoble Château de Haute Serre

Cieurac 46230 Lot Occitanie hauteserre@g-vigouroux.fr



L’événement Veillées vigneronnes au Château de Haute-Serre Cieurac a été mis à jour le 2024-01-10 par OT Cahors – Vallée du Lot