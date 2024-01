Cavadou au Château de Haute-Serre Route du Vignoble Cieurac, samedi 10 février 2024.

La truffe : de la terre à l’assiette ! Une journée pour comprendre ce mets d’exception et découvrir ses secrets. Dégustez le Menu Toques & Truffes de la Table vigneronne de Haute-Serre en 4 ou 5 temps et, prolongez l’immersion en participant à une expérience rare : le cavage.

Dans la truffière du Château de Haute-Serre, assistez à une démonstration de Cavage et admirez le savoir-faire du chien qui cherche la truffe dans la terre à l’aide de son flair avisé accompagné de Christine Vigouroux. Prolongez l’expérience par une visite du domaine de Haute-Serre et de son chai et une découverte de ses grands Malbecs.

Le Mardi uniquement :

Après le déjeuner à la Table vigneronne, découvrez l’esprit du marché aux truffes de Lalbenque.

Accompagnés et guidés par Christine Vigouroux, trufficultrice, assistez au folklore de la vente au panier dans les rues du village.

DÉTAIL IMMERSION (1 journée)

• Visite du domaine et dégustation de Malbecs.

• Menu Toques & Truffes avec accords mets & vins (4 ou 5 temps).

• Visite guidée du marché de Lalbenque (mardi uniquement).

• Cavage.

• Goûter du vigneron.

180 EUR.

Cieurac 46230 Lot Occitanie hauteserre@g-vigouroux.fr



