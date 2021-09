Lyon 5e Arrondissement Lyon 5e Arrondissement Lyon 5e Arrondissement, Rhône Ciels des plages Lyon 5e Arrondissement Lyon 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 5e Arrondissement

Rhône

Ciels des plages Lyon 5e Arrondissement, 16 septembre 2021, Lyon 5e Arrondissement. Ciels des plages 2021-09-16 13:00:00 13:00:00 – 2021-09-30 19:00:00 19:00:00 Galerie de la Tour 16 rue du Bœuf

Lyon 5e Arrondissement Rhône Lyon 5e Arrondissement Yves Klein allongé sur la plage de Nice contemple le ciel tend la main et signe ” son oeuvre” .Cette anecdote a inspiré le titre de cette exposition

Evidemment lorsque l ‘on évoque les ciels on pense au ” roi des ciels” selon Corot : Eugène Boudin contact@christian-baechler.com +33 6 63 95 11 57 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 5e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 5e Arrondissement Adresse Galerie de la Tour 16 rue du Bœuf Ville Lyon 5e Arrondissement lieuville 45.76291#4.82704