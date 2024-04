Ciels de Nantes : Lumière cendrée de printemps Parc du Grand Blottereau Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 21:00 – 00:00

Gratuit : oui Tout Public

Soirée d’observation publique du ciel. Au cours de cette veillée aux étoiles, le public nantais sera à nouveau convié à découvrir le ciel de notre ville aux instruments (lunettes et télescopes, de 60 à 360 mm de diamètre) en compagnie des astronomes de la Société d’Astronomie de Nantes. Au programme : Dès la tombée de la nuit, profitons d’une dernière vision sur Jupiter et sa grande tache rouge, trônant au méridien de la planète. Trois de ses satellites galiléens seront observables, Europe étant occulté puis éclipsé par l’ombre de Jupiter. Le croissant de Lune nous offrira une belle lumière cendrée, nous laissant admirer son côté nocturne éclairé par la Pleine Terre. L’occasion de voir les ombres portées par les reliefs comme les remparts des cratères Atlas ou Hercule, ou encore le lever de soleil dans le cratère Posidonius. Venez aussi découvrir les constellations et leurs principales étoiles (le Lion et son étoile Régulus, Orion et ses trois rois). Vous pourrez aussi découvrir la nébuleuse d’Orion ou l’amas des Pléiades. Le parc du Grand Blottereau sera ce soir-là une gigantesque fenêtre ouverte sur l’Univers ! Plongez dans l’Univers avec les astronomes de la Société d’Astronomie de Nantes ! Venez découvrir les joyaux de la voûte céleste. Les possesseurs de jumelles, lunettes et télescopes sont invités à apporter leur(s) instrument(s). L’observation sera annulée en cas de conditions météorologiques défavorables (information de dernière minute consultable sur la page d’accueil du site Internet ou sur le répondeur téléphonique (02 40 68 91 20) de la SAN).

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 0240689120 https://san.asso.fr/