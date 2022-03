Ciels de Nantes : le printemps du Soleil Parc du Grand Blottereau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ciels de Nantes : le printemps du Soleil Parc du Grand Blottereau, 2 avril 2022, Nantes. 2022-04-02

Horaire : 15:00 18:00

Gratuit : oui Tout Public Le Soleil printanier sera en regain d’activité depuis son minimum d’activité en 2020 et nous offrira peut-être quelques taches et éruptions pouvant agrémenter le disque et le pourtour du Soleil.L’observation au filtre H-alpha nous laissera peut-être observer la granulation solaire, énorme bouillonnement de matière laissant quelques fois échapper de magnifiques éruptions, appelées aussi protubérances. Parc du Grand Blottereau adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 0240689120 https://san.asso.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Parc du Grand Blottereau Adresse Boulevard Auguste Péneau Ville Nantes Age maximum Tout Public lieuville Parc du Grand Blottereau Nantes Departement Loire-Atlantique

Parc du Grand Blottereau Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Ciels de Nantes : le printemps du Soleil Parc du Grand Blottereau 2022-04-02 was last modified: by Ciels de Nantes : le printemps du Soleil Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau 2 avril 2022 Nantes Parc du Grand Blottereau Nantes

Nantes Loire-Atlantique