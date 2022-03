Ciels de Nantes : Coucher de Lune éclipsée Parc du Grand Blottereau, 16 mai 2022, Nantes.

2022-05-16 Accès au Parc du Grand Blottereau par l’entrée principale boulevard Auguste Péneau, puis suivre le fléchage jusqu’à l’aire d’observation.

Horaire : 04:00 08:00

Gratuit : oui Tout Public Accès au Parc du Grand Blottereau par l’entrée principale boulevard Auguste Péneau, puis suivre le fléchage jusqu’à l’aire d’observation.

Le lundi 16 mai 2022 à partir de 4h, la Société d’Astronomie de Nantes vous invite à une nouvelle nuit ‘Ciels de Nantes’ au Parc du Grand Blottereau pour l’observation de l’éclipse totale de Lune. Cette soirée d’observation publique du ciel débutera exceptionnellement au cours de la nuit du dimanche au lundi à un horaire inhabituel : 4h du matin pour observer l’éclipse totale de Lune. À événement exceptionnel, horaire exceptionnel ! En cette nuit de Pleine Lune du mois de mai, les lois de la mécanique céleste vont nous offrir un magnifique spectacle avec une éclipse totale de Lune. La Lune va progressivement disparaître dans l’ombre de la Terre au cours de la nuit, premier contact programmé à 4h27. À 5h29, la Lune sera complètement entrée dans le cône d’ombre de la Terre et y restera jusqu’à 6h32, heure du coucher de Lune. Au maximum de l’éclipse, 6h12, la Lune se parera d’une couleur inhabituelle pouvant aller d’un lumineux rosé à un rouge pourpre, seule l’observation nous le dira et sa position, juste 2° au dessus de l’horizon, accentuera cette teinte et sera l’occasion de photographies surréalistes. Pendant la totalité, venez aussi découvrir les constellations et leurs principales étoiles (le triangle des trois belles d’été, Véga, Deneb et Altair, la géante rouge Antarès). Vous pourrez aussi découvrir la série de planètes Saturne, Mars, Jupiter et Vénus sur l’horizon ouest. Le parc du Grand Blottereau sera ce soir-là une gigantesque fenêtre ouverte sur l’Univers ! Plongez dans l’Univers avec les astronomes de la Société d’Astronomie de Nantes ! Venez découvrir les joyaux de la voûte céleste Les possesseurs de jumelles, lunettes et télescopes sont invités à apporter leur(s) instrument(s). L’observation sera annulée en cas de conditions météorologiques défavorables (information de dernière minute consultable sur www.san.asso.fr ou sur le répondeur au 02 40 68 91 20). Pensez à vous couvrir chaudement, les températures de saison peuvent être froides !

Parc du Grand Blottereau adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 0240689120 https://san.asso.fr/