We Are The 90’s débarque au CIEL pour une Summer Break Party à faire pâlir une pool party MTV ! Es-tu prêt à shimmy shaker sévère sous les rayons de soleil avec ton bob Oxbow et tes claquettes Fido Dido ? 7h de sons Fresh’n’Fresh dans le très beau jardin éphémère de CIEL Aubervilliers et ça commence Mercredi 28 juillet ! CIEL Ciel Aubervilliers est un espace multifacette installé dans la ferme urbaine Sous Les Fraises à Aubervilliers, un véritable exemple d’agriculture urbaine porteuse de sens destinée à végétaliser les villes et le Grand Paris. Un paysage à l’allure augmentée par un aménagement conçu spécialement pour préserver la nature de l’espace. S’entrelacent alors avec poésie murs végétaux, mobiliers et équipements techniques destinés à des expériences musicales et festives. ACTIVITÉS Ferme urbaine

Open air festifs · Concerts & dj sets

Food, bières & vins vivants

Ateliers & workshops

Expériences végétales

DJ Booth en bois recyclé

Un système son de qualité

Pétanques & Molkky PASS SANITAIRE COVID-19 Pour venir faire la fête librement entre nos murs végétaux vous devez présenter un des éléments suivants : – Certificat de vaccination complet ~ 7 jours après la deuxième injection et 4 semaines pour injection unique. – Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ~ autotests exclus. – Attestation de rétablissement du Covid-19 de plus de 15 jours et moins de 6 mois. ATTESTATION – Contrôle uniquement par QR code présenté dans l’application Tous Anti Covid ou sur papier. – Pièce d’identité obligatoire pour contrôler le porteur du QR code négatif pour éviter la fraude. Concerts -> Pop / Variété Ciel 202 Avenue des Magasins Généraux Aubervilliers 93300

Contact :Ciel communication@cielaubervilliers.fr https://www.cielaubervilliers.fr https://www.facebook.com/ciel.aubervilliers/?ref=page_internal

