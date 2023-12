Ciel • S O R O R / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 10 février 2024, Paris.

Le samedi 10 février 2024

de 19h00 à 23h30

.Tout public. gratuit

Si vous êtes fan de : Garbage, Wolf Alice & Blood Red Shoes

CIEL

(Grunge pop – Brighton, UK)

Avec ses membres originaires des Pays-Bas, d’Espagne et du Royaume-Uni, le trio indie-rock CIEL s’est finalement rencontré sur la côte sud de l’Angleterre où ils ont distillé leurs différentes expériences et influences dans des airs de grunge-pop. A cheval sur le bagage créatif de trois pays, sans vraiment se sentir appartenir à aucun d’entre eux, la musique de CIEL a une qualité à la fois tenace et fraîche, sombre et parfois tranquillement glorieuse. Puisant ses influences dans le grunge des années 90, le gothique et le shoegaze, les nouvelles compositions du groupe (produites par Steven Ansell de Blood Red Shoes) reflètent une direction plus sombre et plus grinçante, tout en conservant leur essence pop mélodique bien établie.

L’éthique de travail DIY de CIEL transparaît dans chaque partie de leur travail. Très tôt, la formation a attiré l’attention de Steve Lamacq, de la BBC 6, qui l’a incluse dans son émission en tant qu’artiste vedette. Ils ont ensuite été diffusés à la radio au Royaume-Uni et aux États-Unis (BBC 6 Music, KEXP, WFUV, BBC Introducing, Amazing Radio) et ont bénéficié du soutien fidèle de publications en ligne telles que CLASH Magazine, Under The Radar et Earmilk. Le trio a rapidement prospéré dans le sud du Royaume-Uni, assurant la première partie de Penelope Isles, Sasami et She Drew The Gun, et donnant des concerts en tête d’affiche à Londres et à Brighton.

FFO / Si vous aimez : Garbage, Wolf Alice & Blood Red Shoes

https://open.spotify.com/…/artist/419lBVMZC4wFzJg8evBZ4g

S O R O R

(Indie rock – Bruxelles, BEL)

SOROR est un groupe bruxellois né de la rencontre entre Sophie Chiaramonte, bassiste passionnée de rock, et Alice Ably bercée au trip-hop des années 90.

Cette osmose entre basses envoûtantes et voix infusée de Beth Gibbons s’accompagne des grooves de batterie tranchants de Théo Lanau et des lignes de guitare subtiles de Thibaut Lambrechts. SOROR livre des chansons intimes, et profondes. Leur premier EP enregistré et mixé par Koen Gisen, sorti en mars 2020, définit alors la ligne de conduite du groupe, à savoir, un son organique, mélancolique. Le groupe tournera alors dans toute la Belgique et en France ( Botanique, Brass, Atelier 210, Olt Rivierenhof. , Eden, Reflektor, Supersonic, Pop Up du label …). Le groupe reviendra le 22septembre 2023 avec la sortie d’un premier album.

Avec la sortie du titre « Bohemian Paradise » en juin dernier, SOROR offrait une ambiance plus psyché, hypnotique et langoureuse. Un titre qui est à retrouver sur l’album « New Born » sorti ce 22 septembre 2023.

FFO / Si vous aimez : warpaint, portishead, radiohead

https://sororbxl.bandcamp.com/album/new-born

https://www.youtube.com/@sororband7570

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Samedi 10 Février 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3UBKCQX4w https://fb.me/e/3UBKCQX4w

Ciel • S O R O R / Supersonic (Free entry)