Chinon Indre-et-Loire 4 EUR Observation du ciel à l’oeil nu et aux télescopes. Visite de l’observatoire, maquettes, exposition.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme, 1 rue Rabelais, Chinon

Accès fléché depuis le lycée J. Cugnot.

maurice.audejean@gmail.com https://www.astrochinon.fr/

Astronomie en chinonais

