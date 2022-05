Ciel Ouvert

2022-07-16 21:30:00 – 2022-07-16 00:00:00 Observation du ciel à l’oeil nu et aux télescopes. Visite de l’observatoire, maquettes, exposition.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme, 1 rue Rabelais, Chinon

Accès fléché depuis le lycée J. Cugnot.

Googlemap https://www.google.fr/maps/place/Observatoire+Astronomique+de+Chinon/@47.168738

