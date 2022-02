Ciel ! Mon pamplemousse ! Marseille 15e Arrondissement, 18 mars 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Ciel ! Mon pamplemousse ! Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement

2022-03-18 20:30:00 – 2022-03-19 Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement

16.5 16.5 Sarah est enfin débarrassée de son ex, Rudy, tellement possessif et jaloux qu’il en devenait violent.



Elle sort en boîte pour fêter ça et rencontre Antoine avec qui elle passe la nuit.

Mais au petit matin, Rudy débarque à l’improviste !



Pour éviter le pire, Antoine trouve une solution radicale pour ne pas éveiller les soupçons…



Mais jusqu’où ira la supercherie ?



Ecriture et mise en scène : Noelle V

Avec Aurélien Charle, Mélanie Bélamy, Rémy Sallé

Sarah est enfin débarrassée de son ex, Rudy, tellement possessif et jaloux qu’il en devenait violent.

https://www.theatredelagare.com/

Sarah est enfin débarrassée de son ex, Rudy, tellement possessif et jaloux qu’il en devenait violent.



Elle sort en boîte pour fêter ça et rencontre Antoine avec qui elle passe la nuit.

Mais au petit matin, Rudy débarque à l’improviste !



Pour éviter le pire, Antoine trouve une solution radicale pour ne pas éveiller les soupçons…



Mais jusqu’où ira la supercherie ?



Ecriture et mise en scène : Noelle V

Avec Aurélien Charle, Mélanie Bélamy, Rémy Sallé

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-10-21 par