L’observation de la voute céleste peut-être le point de départ de multiples approches : scientifique, artistique, philosophique… Cette exposition présente la diversité des représentations du ciel à travers les âges et les cultures et l’évolution des connaissances astronomiques. Public adolescent et adulte

Entrée libre

Cette exposition présente la diversité des représentations du ciel à travers les âges, les cultures et l'évolution des connaissances astronomiques.

