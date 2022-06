Ciel Miroir des Cultures, 21 juin 2022, .

Cette exposition sera accompagnée par des œuvres de Claud Thierry – peintre, des photos du Club d’Astronomie Orion Provence et de l’A.F.A. Association française d’Astronomie (liée à Ciel et Espace) ainsi que des panneaux en bois exotiques sculptés, à l’échelle, à Madagascar.



Elle est aussi destinée aux plus jeunes car elle comporte des contes, des animations avec livret pédagogique conçu et réalisé par « Les Petits Débrouillards » Ile-de-France et l’A.F.A. ainsi qu’un volet « cosmogonie », théorie expliquant la formation de l’Univers.



Exposition soutenue par le Ministère de la Culture, elle présente la diversité des représentations du ciel à travers les âges et les cultures et l’évolution des connaissances astronomiques : un outil au service d’actions pour contribuer à clarifier les différences entre croyances, convictions et savoirs étayés.

L’exposition présente la diversité des représentations du ciel à travers les âges et les cultures et l’évolution des connaissances astronomiques.

