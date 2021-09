Ciel: Habibi Love Spécial Summer Édition ~ Open air, Gratuit Ciel Aubervilliers, 11 septembre 2021, Aubervilliers.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 14h à 1h

gratuit

Habibi Love est une célébration de la diversité et le partage inspiré par les musiques et cultures populaires provenant des pays qui ont l’arabe comme langue véhiculaire ou l’Islam.

Rencontre festif et convivial autour des musiques populaires et contemporaines de ces régions riches et diverses entre sonorités organiques et nouvelles créations digitales.

ACTIVITÉS

Ferme urbaine

Open air festifs · Concerts & dj sets

Food, bières & vins vivants

Ateliers & workshops

Expériences végétales

DJ Booth en bois recyclé

Un système son de qualité

Pétanque & Molkky

NOTRE JARDIN

Ciel Aubervilliers est un espace multifacette installé dans la ferme urbaine Sous Les Fraises à Aubervilliers, un véritable exemple d’agriculture urbaine porteuse de sens destinée à végétaliser les villes et le Grand Paris.

Un paysage à l’allure augmentée par un aménagement conçu spécialement pour préserver la nature de l’espace.

S’entrelacent alors avec poésie murs végétaux, mobiliers et équipements techniques destinés à des expériences musicales et festives.

PASS SANITAIRE COVID-19

Pour venir faire la fête librement entre nos murs végétaux vous devez présenter un des éléments suivants :

– Certificat de vaccination complet ~ 7 jours après la deuxième injection et 4 semaines pour injection unique.

– Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ~ autotests exclus.

– Attestation de rétablissement du Covid-19 de plus de 15 jours et moins de 6 mois.

ATTENTION

– Contrôle uniquement par QR code présenté dans l’application Tous Anti Covid ou sur papier.

– Pièce d’identité obligatoire pour contrôler le porteur du QR code négatif pour éviter la fraude.

Ciel Aubervilliers

Jardin vivant et festif à ciel ouvert

Ciel Aubervilliers 202 Avenue des Magasins Généraux Aubervilliers 93300

12 : Front Populaire (388m) 12 : Porte de la Chapelle (800m)



Contact :Ciel Aubervilliers 0613148330 communication@cielaubervilliers.fr https://www.facebook.com/ciel.aubervilliers

Date complète :

