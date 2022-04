Ciel étoilé en famille Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Mareuil en Périgord

Ciel étoilé en famille Mareuil en Périgord, 28 avril 2022, Mareuil en Périgord. Ciel étoilé en famille Mareuil en Périgord

2022-04-28 21:30:00 – 2022-04-28

Mareuil en Périgord Dordogne Mareuil en Périgord Ciel étoilé en famille. Découverte ludique de notre ciel étoilé, des planètes, des constellations…..à partager en famille.

Animé par le Club REGULUS de Thiviers.

Enfants sous resp. des parents. Activité pour tous, pas besoin de connaissances particulières en astronomie.

Prévoir des vêtements chauds, couvertures.

