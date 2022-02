Ciel d’hiver au vallon de la chambre au Loup Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Iffendic Ille-et-Vilaine A la découverte du monde de la nuit…

A la découverte du monde de la nuit…

Des sons, des ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous feront vivre des émotions inhabituelles dans un site teinté de mystère. En cheminant sur les hauteurs de la lande, la tête dans les étoiles, laissez-vous porter au rythme des contes et légendes sur les constellations.

Des sons, des ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous feront vivre des émotions inhabituelles dans un site teinté de mystère. En cheminant sur les hauteurs de la lande, la tête dans les étoiles, laissez-vous porter au rythme des contes et légendes sur les constellations. Iffendic

