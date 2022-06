Ciel d’été au vallon de la Chambre au Loup

Ciel d’été au vallon de la Chambre au Loup, 11 août 2022, . Ciel d’été au vallon de la Chambre au Loup

Le Département propose une découverte de la richesse naturelle d'Ille-et-Vilaine avec les associations partenaires. Rendez-vous avec le CPIE de la Forêt de Brocéliande pour une balade en famille au vallon de la Chambre au Loup. Gratuit – Sur inscription – 21h +33 2 97 22 74 62 http://www.cpie-broceliande.fr/

