Ciel de nuit en été, 18 août 2022, . Ciel de nuit en été

2022-08-18 – 2022-08-18 Toute la poésie et la magie du monde de la nuit. En cheminant sur les hauteurs de la lande, au rythme des contes et légendes sur les constellations, laissez-vous surprendre par des sensations, la tête dans les étoiles. Avec le soutien du Département du Morbihan. Prévoir vêtements chauds. De 21h à 23h.

