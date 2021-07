Ciel Aubervilliers x Panchama ~ Release Party, Open air Ciel Aubervilliers, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Aubervilliers.

Date et horaire exacts : Le samedi 24 juillet 2021

de 14h à 2h

gratuit

Panchama Records vous ouvre les portes du paradis pour fêter sa 2ème sortie, PCHM002 « Mobilités » : un Various Artists haut en couleurs et en éclectisme entre micro, house et tech house 90’s et électro !

Pour cela rendez-vous à CIEL Aubervilliers, nouveau jardin intimiste de Dure Vie & Pedro Booking. Un projet estival dédié à des expériences culturelles et festives connectées à la nature.

De juin à septembre 2021, cet espace de vie éphémère se déploie dans une ferme urbaine de 1000m2 où des fruits, légumes, condiments, aromates et fleurs comestibles sont cultivés en circuit court sur des murs végétaux pour des chefs engagés du Grand Paris.

CIEL c’est aussi :

Un deck en bois agréable pour dancer

Un système son de qualité

Un food truck qui nous régale

Des coins chill calés entre les murs végétaux

Une équipe sympa

Ciel Aubervilliers 202 Avenue des Magasins Généraux Aubervilliers 93300

12 : Front Populaire (388m) 12 : Porte de la Chapelle (800m)



Contact :Ciel Aubervilliers 0613148330 communication@cielaubervilliers.fr https://www.facebook.com/events/1616987041844479/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

