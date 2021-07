Aubervilliers Ciel Aubervilliers Aubervilliers Ciel Aubervilliers x Les Yeux Orange x Splitzer Ciel Aubervilliers Aubervilliers Catégorie d’évènement: Aubervilliers

Ciel Aubervilliers x Les Yeux Orange x Splitzer Ciel Aubervilliers, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Aubervilliers. Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 14h à 1h

gratuit

Dure Vie & Pedro Booking invitent Les Yeux Orange et Splitzer dans leur nouveau jardin intimiste CIEL Aubervilliers. ✨ LINE-UP : 14H > 17H Splitzer (PL & Sensaï) 17H > 01H Les Yeux Orange Nous donnons carte blanche aux Yeux Orange qui prendront le contrôle des platines de CIEL dès 17h jusqu’à la fermeture pour un set marathon qui s’annonce éclectique, pointu et très dansant ! Ils seront précédés de PL & Sensaï du collectif Splitzer qui inaugureront l’événement. Splitzer, c’est l’histoire de quelques potes amoureux et passionnés par la musique. D’abord organisateurs de fêtes et de festivals sur Paris, Chartres et Orléans (Fusion Estivale, Rex Club, La Java et bien d’autres), ils représentent petit à petit le collectif derrière les platines des événements qu’ils organisent. De ce collectif naît un duo aux multiples horizons musicaux, à l’image des différents univers qu’ils s’efforcent de proposer à leur public. Du disco à la techno en passant par la House leurs événements sont de véritables fêtes, une énergie que l’on retrouve lorsqu’ils décident de passer à leur tour derrière les platines. Retrouvons-nous dans une ambiance festive d’euphorie collective ou régnera l’intimité de la nature. Événements -> Soirée / Bal Ciel Aubervilliers 202 Avenue des Magasins Généraux Aubervilliers 93300

12 : Front Populaire (388m) 12 : Porte de la Chapelle (800m)

Contact :Ciel Aubervilliers 0613148330 communication@cielaubervilliers.fr https://www.facebook.com/events/159201256262394/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-07-10T14:00:00+02:00_2021-07-11T01:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Aubervilliers Étiquettes évènement : Autres Lieu Ciel Aubervilliers Adresse 202 Avenue des Magasins Généraux Ville Aubervilliers lieuville Ciel Aubervilliers Aubervilliers