Aubervilliers Ciel Aubervilliers Aubervilliers Ciel Aubervilliers x Di Barsotti aka Novaj 新し & Saverio Ciel Aubervilliers Aubervilliers Catégorie d’évènement: Aubervilliers

Ciel Aubervilliers x Di Barsotti aka Novaj 新し & Saverio Ciel Aubervilliers, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Aubervilliers. Date et horaire exacts : Le vendredi 9 juillet 2021

de 19h à 1h

gratuit

Le nouveau jardin intimiste CIEL Aubervilliers, fraîchement sorti de terre, invite NOVAJ. Un projet estival dédié à des expériences culturelles et festives connectées à la nature. ✨ Il est temps de dépenser un trop-plein d’énergie enraciné au plus profond de nous. Rassemblons-nous autour de festivités responsables d’étincelles pour une éruption d’euphories collectives. Un plongeon fête la première dans l’intimité de la nature. ☀️ * Di Barsotti aka Novaj 新し Di Barsotti a su s’illustrer ces dernières années grace à ses sélections de musique électroniques, sa vision nouvelle et sa manière inédite de la partager à travers son media et son label. Novaj 新し est devenu un nouveau type média dans l’environnement musical depuis maintenant 2 ans. Cela a donc pu permettre à une communauté grandissante de découvrir une selection de musique électronique. Aussi producteur, Il a aussi récemment sorti des titres originaux sur des labels comme Increase The Groove Records, Chikyu-u Records ou Novaj 新し Records. * Saverio Depuis quelques années, Saverio fait partie intégrante du paysage de la musique électronique française. Véritable passionné, Saverio est considéré comme un Chef d’Orchestre où pendant l’espace de quelques heures, il mènera la danse et vous fera entrer dans sa transe. Il collectionne les dates avec des têtes d’affiches comme Bambounou, Boston Bun Vladimir Cauchemar Terrence Parker, Super Men Lovers, Dj Moreese Club Cheval, François-x et bien d’autres. Très habitué de faire des all night long, Saverio développe donc sa soirée hebdomadaire à La Mano, feel the NRG où il mélange Italo Disco, underground 80’s Hi Nrg, house, techno. Événements -> Soirée / Bal Ciel Aubervilliers 202 Avenue des Magasins Généraux Aubervilliers 93300

12 : Front Populaire (388m) 12 : Porte de la Chapelle (800m)

Contact :Ciel Aubervilliers 0613148330 communication@cielaubervilliers.fr https://www.facebook.com/events/333177371717483/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-07-09T19:00:00+02:00_2021-07-10T01:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Aubervilliers Étiquettes évènement : Autres Lieu Ciel Aubervilliers Adresse 202 Avenue des Magasins Généraux Ville Aubervilliers lieuville Ciel Aubervilliers Aubervilliers