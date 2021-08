Aubervilliers Ciel Aubervilliers Aubervilliers, île de France Ciel: Amsem ~ Open Air, Gratuit Ciel Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

île de France

Ciel: Amsem ~ Open Air, Gratuit Ciel Aubervilliers, 28 août 2021, Aubervilliers. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 14h à 1h

gratuit

CIEL invite le label Amsem : plongeon la fête la première ! Projet fondé par Dure Vie & Pedro Booking ACTIVITÉS Ferme urbaine Open air festifs · Concerts & dj sets Food, bières & vins vivants Ateliers & workshops Expériences végétales DJ Booth en bois recyclé Un système son de qualité CIEL Ciel Aubervilliers est un espace multifacettes installé dans la ferme urbaine Sous Les Fraises à Aubervilliers, un véritable exemple d’agriculture urbaine porteuse de sens destinée à végétaliser les villes et le Grand Paris. Un paysage à l’allure augmentée par un aménagement conçu spécialement pour préserver la nature de l’espace. S’entrelacent alors avec poésie murs végétaux, mobiliers et équipements techniques destinés à des expériences musicales et festives. Événements -> Soirée / Bal Ciel Aubervilliers 202 Avenue des Magasins Généraux Aubervilliers 93300

12 : Front Populaire (388m) 12 : Porte de la Chapelle (800m)

Contact :Ciel Aubervilliers 0613148330 communication@cielaubervilliers.fr https://www.facebook.com/ciel.aubervilliers/events/?ref=page_internal Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

