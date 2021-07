Le Pissot Festival Vers Les Arts - St Hilaire Le Pissot, Vendée Cie Xav To Yilo – Maison Feu Festival Vers Les Arts – St Hilaire Le Pissot Catégories d’évènement: Le Pissot

Festival Vers Les Arts – St Hilaire, le lundi 2 août à 17:00

Cinq personnages pleins de leur étrangeté nous embarquent dans leur vie, commune routine, parfaitement réglée et pourtant remplie d’un imaginaire surréaliste et débridé. Un voyage poétique dont le point de départ pourrait être un phare, un voyage qui oscille entre surréalisme rêveur et réalités grinçantes. Maison Feu visite quelques lieux de l’âme humaine, la notion d’anormalité et ses lisières, en mêlant musique, chant, cadre aérien et danse. Spectacle musical et circassien Festival Vers Les Arts – St Hilaire Cour de Baisse, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Le Pissot Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T17:00:00 2021-08-02T17:55:00

