Festival Vers Les Arts – St Hilaire, le mercredi 4 août à 17:00

Francis est un blaireau, sa femme aussi. Son ami Lucien est un lapin, sa femme aussi. Il y a des cochons, des souris, des renards et des loups, mais derrière cette ménagerie, c’est bien le caractère et les comportements des humains qui sont en jeu. Car Francis est faible, lâche, cynique, cruel, égocentré. Francis peut abandonner toute morale, toute éthique, toute fidélité, toute culpabilité, du moment qu’il peut satisfaire ses besoins essentiels : boire-baiser-bouffer. S’il veut être le maître du monde ou s’il veut être le plus riche de la terre, s’il est prêt à déclencher une guerre atomique ou à pulvériser son voisin, ce n’est pas pour la chose en elle-même, c’est toujours pour être assuré de : boire-baiser-bouffer. Une fable PMC (politico-métaphysico-comique) pour 3 acteurs, 117 peluches et un food truck Festival Vers Les Arts – St Hilaire Cour de Baisse, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Le Pissot Vendée

